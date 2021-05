Appuntamenti Diocesi

Maria Ss. Addolorata a Comiso: si celebra la Pentecoste Maria Ss. Addolorata a Comiso: si celebra la Pentecoste

Sono proseguiti con l’Ottavario e si concluderanno domani con la solennità di Pentecoste i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata a Comiso. Che saranno caratterizzati, comunque, da ulteriori due appuntamenti il 28 e il 30 maggio per far sì che il mese mariano possa essere vissuto in totale pienezza. Domani, dunque, alle 9 e alle 11 ci sarà la celebrazione eucaristica, alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 la santa messa presieduta dal sacerdote Antonio Baionetta, già parroco della chiesa Madre e attualmente vicario parrocchiale. Questa mattina, intanto, in occasione della memoria liturgica di Santa Rita, si è tenuta una prima celebrazione eucaristica e la benedizione delle rose. Nel pomeriggio, alle 18,30, ci sarà la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio mentre alle 19 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Bertino, vicario foraneo di Comiso.A seguire, la benedizione delle rose. Giovedì scorso, la messa vespertina è stata presieduta dal parroco della Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, il sacerdote Giuseppe Burrafato, mentre ieri sera a presiedere il rito è stato il sacerdote Giuseppe Riggio, cappellano dell’ospedale di Vittoria. Per quanto riguarda i prossimi due appuntamenti, venerdì 28 maggio è previsto, alle 19,30, in chiesa, un incontro con la giornalista e scrittrice Costanza Miriano sul tema: “La sofferenza come via per la gioia” promosso dall’Azione cattolica parrocchiale. Domenica 30 maggio, invece, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco don Innocenzo Mascali e, alla fine della messa, la premiazione della seconda edizione del contest “Maggio…colorinfesta”.A curare l’illuminazione artistica dei giorni di festa la ditta “Novarlux luminarie” di Novara di Sicilia mentre l’impresa ecologica Busso Sebastiano si è occupata di garantire un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno all’edificio di culto.

Sono proseguiti con l’Ottavario e si concluderanno domani con la solennità di Pentecoste i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata a Comiso. Che saranno caratterizzati, comunque, da ulteriori due appuntamenti il 28 e il 30 maggio per far sì che il mese mariano possa essere vissuto in totale pienezza. Domani, dunque, alle 9 e alle 11 ci sarà la celebrazione eucaristica, alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 la santa messa presieduta dal sacerdote Antonio Baionetta, già parroco della chiesa Madre e attualmente vicario parrocchiale. Questa mattina, intanto, in occasione della memoria liturgica di Santa Rita, si è tenuta una prima celebrazione eucaristica e la benedizione delle rose. Nel pomeriggio, alle 18,30, ci sarà la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio mentre alle 19 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Bertino, vicario foraneo di Comiso. A seguire, la benedizione delle rose. Giovedì scorso, la messa vespertina è stata presieduta dal parroco della Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, il sacerdote Giuseppe Burrafato, mentre ieri sera a presiedere il rito è stato il sacerdote Giuseppe Riggio, cappellano dell’ospedale di Vittoria. Per quanto riguarda i prossimi due appuntamenti, venerdì 28 maggio è previsto, alle 19,30, in chiesa, un incontro con la giornalista e scrittrice Costanza Miriano sul tema: “La sofferenza come via per la gioia” promosso dall’Azione cattolica parrocchiale. Domenica 30 maggio, invece, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco don Innocenzo Mascali e, alla fine della messa, la premiazione della seconda edizione del contest “Maggio…colorinfesta”. A curare l’illuminazione artistica dei giorni di festa la ditta “Novarlux luminarie” di Novara di Sicilia mentre l’impresa ecologica Busso Sebastiano si è occupata di garantire un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno all’edificio di culto.