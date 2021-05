Politica Ragusa

Le palme del Giardino Ibleo a Marina di Ragusa Le palme del Giardino Ibleo a Marina di Ragusa

Palme del Giardino Ibleo del quariere barocco. Assessore Iacono: saranno ripiantumate in via Caboto a Marina di Ragusa. Sembra sia giunta al capitolo finale la diatriba sulle nuove palme di genere Whashingtonia che avevano sostituito le precedenti (Phoenix Canariensis), tagliate perchè colpite dal punteruolo rosso nel viale principale di accesso al Giardino ibleo del quartiere barocco. Dando prova di grande equilibrio e di ascolto delle perplessità sia delle opposizioni consiliari che di associazioni e comitati di cittadini e di residenti di Ibla, l’assessore Giovanni Iacono comunica che “l'impatto visivo, sul campo, non è risultato soddisfacente. Dieci piante sono tutte rigogliose e sane, una sola sarà sostituita dal vivaio che l'aveva fornita e saranno ripiantumate all'ornamento di via Caboto a Marina di Ragusa dove erano già, originariamente destinate”.Del resto lo stesso Iacono, in una precedente dichiarazione aveva ventiilato tale soluzione. E spiega “nei giorni scorsi, con i tecnici dell’ufficio competente, alla presenza del Soprintendente ai beni culturali, abbiamo provveduto alla valutazione dello stato di salute delle Phoenix Canariensis del Giardino Ibleo. Delle 21 palme presenti, 3 risultano attaccate dal punteruolo rosso ed anche in altre palme è stata rilevata la presenza dello stesso coleottero Rhynchophorus ferrugineus. E’ stata altresì effettuata la valutazione dell'impatto estetico della filiera piantumata in ambo i lati del primo tratto iniziale del viale delle palmifere del genere Whashingtonia, genere di palme consigliato dall'Ordine degli Agronomi in quanto resistente al punteruolo rosso. L'impatto visivo, sul campo, non è risultato soddisfacente.Dieci piante sono tutte rigogliose e sane, una sola sarà sostituita dal vivaio che l'aveva fornita e saranno ripiantumate all'ornamento di via Caboto a Marina di Ragusa dove erano già, originariamente destinate”. Poi l’assessore Giovanni Iacono ricorda “il Giardino Ibleo è oggetto di un progetto di riqualificazione arborea di alcune aree e sarà pubblicato nei prossimi giorni un concorso di idee sulla riqualificazione che comprenderà anche il viale principale dove sono 29 le palme che in questi anni sono state abbattute e non sostituite”. (da.di.)

