Vaccino Covid, Figliuolo: vacanze estive programmate in base ad appuntamento vaccinale

Le ferie estive programmate in base all’appuntamento del vaccino. Lo ha detto il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo. "Per Astrazeneca si può fare con un intervallo tra 4 e 12 settimane tra prima e seconda dose, con i vaccini a mRna si può fare a 42 giorni. Ritengo che potrebbe essere un non-problema", ha spiegato. Il generale poi ha aggiunto di essere "aperto a qualsiasi proposta che le Regioni vorranno farmi; ovviamente a tutto c'è un limite che è il pragmatismo, se facciamo voli pindarici e invenzioni, io non ci sto". Mettere in sicurezza gli over 60"Lo chiedo a tutti i presidenti, di andare avanti con il piano: è facile farsi prendere dalla propaganda, e dire 'apro questa categoria o un'altra', ma se noi non mettiamo in sicurezza gli over 60, che sono quelli che hanno più probabilità di finire in ospedale, non ne usciamo più". E' l'appello del commissario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, alle Regioni. "In queste due settimane ci dobbiamo concentrare su queste categorie". «È bene che chi va in vacanza si regoli in funzione dell’appuntamento», dice il generale smontando la tesi delle regioni — quelle a vocazione turistica — che in questi giorni hanno tentato una moral suasion sul governo per vedersi ripartite più fiale. Pragmatismo e buon senso. Senza «troppi voli pindarici e fughe in avanti». Il commissario all’emergenza, Francesco Figliuolo, ritiene sia necessario programmare le ferie in attesa della somministrazione del vaccino. «È bene che chi va in vacanza si regoli in funzione dell’appuntamento», dice smontando la tesi delle regioni — soprattutto quelle a vocazione turistica — che in questi giorni hanno tentato una moral suasion sul governo per vedersi ripartite più fiale. È impensabile redistribuirle in base alla domanda dei flussi turistici degli italiani, è il ragionamento. Meglio che ognuno di noi calcoli il richiamo per non trovarsi impreparato. Che per «Astrazeneca si può fare con un intervallo tra 4 e 12 settimane tra prima e seconda dose e con i vaccini a mRna a 42 giorni», dice Figliuolo. C’è una complessità di comunicazione tra le banche dati regionali. C’è il rischio che i sistemi informatici non registrino la seconda dose in una regione diversa da quella di residenza pur spostandola temporaneamente con inevitabili ricadute sul pass vaccinale che dovrà riattivare la mobilità alla fine dell’emergenza. Figliuolo sente anche in dover di tenere «la barra dritta ancora per due-tre settimane». Bisogna «andare verso le aperture in maniera ordinata e sicura. C’è stato un calo vertiginoso dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi dovuto anche all’ordinanza che ha dato la priorità assoluta alle classi vulnerabili. Invito le Regioni a seguire in maniera armonica e ordinata il piano vaccinale», dice il generale. Il riferimento è alla corsa ad aprire le prenotazioni dei vaccini ai più giovani. Una politica che ha poche ricadute pratiche perché le dosi non ci sono ancora per tutti. Non è un caso che la proiezione della curva vaccinale — da qui all’8 giugno — segnali che la stragrande maggioranza degli over 60 a quella data avrà ricevuto almeno una dose. Complice anche lo slittamento dei richiami Pfizer o Moderna (fino a 42 giorni) l’attuale ritmo di somministrazione delle regioni permette realisticamente di coprire quasi tutti quelli a più rischio al netto di diffidenti e no-vax . E a quel punto sarà il «libera tutti» — cioè vaccinare chiunque voglia — parallelamente all’afflusso di 20 milioni di dosi che a giugno planeranno sull’Italia per immunizzare tutti fino alla fine di settembre.