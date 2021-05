La penna BIC Cristal compie 70 anni e punta sulla sostenibilitÃ 

Curiosità Penna

La penna BIC Cristal compie 70 anni e punta sulla sostenibilità La penna BIC Cristal compie 70 anni e punta sulla sostenibilità

ROMA - BIC Cristal, la penna più venduta al mondo, compie 70 anni. La nascita della penna a sfera, ormai compagna fedele della vita quotidiana dei consumatori di tutto il mondo, risale alla fine del 1950. Proprio in quell’anno, il Barone Marcel BICh - torinese di nascita - lanciò la Cristal, la prima penna a sfera di alta qualità e accessibile a tutti. Grazie al suo design semplice e alla facilità d’utilizzo, è da allora diventata parte integrante del nostro patrimonio culturale e della nostra vita di tutti i giorni a casa, a scuola o in ufficio.La storia di BIC comincia dopo la Seconda Guerra Mondiale nei sobborghi di Parigi, dove Marcel Bich cominciò a produrre pezzi di penne stilografiche. Le penne a sfera esistevano già ma erano imprecise. Bich capì il potenziale di questo prodotto ma furono necessari lunghi anni di lavoro per arrivare a sviluppare la penna a sfera ideale.Oggi, a 70 anni dalla sua nascita, la penna a sfera BIC - nonostante sia nella vita di tutti - è universalmente considerata anche un oggetto di design, tanto da essere attualmente esposta in musei prestigiosi come il Museum of Modern Art/Centre George Pompidou a Parigi e il MoMA di New York e da essere fonte di ispirazione per artisti e designer.Negli ultimi 70 anni, la gamma BIC Cristal si è evoluta in più di 60 diversi modelli con 15 colori.L’anniversario viene celebrato con il lancio della nuova BIC Cristal RèNew che nasce dalla crescente attenzione verso la sostenibilità. La nuova BIC Cristal è ricaricabile - la cartuccia al suo interno si può facilmente sostituire grazie ad una levetta situata in fondo al fusto, così da poter riutilizzare la penna riducendo notevolmente gli sprechi - e il tappo è composto per il 96% di plastica riciclata.Al design iconico della Cristal Original è stato aggiunto un fusto in alluminio opaco arricchito con l’incisione del logo BIC. Anche il cappuccio è stato completamente ridisegnato e presenta lo stesso colore grigio metallico del fusto.’’Siamo molto contenti di lanciare questa nuova ed evoluta versione della nostra BIC Cristal. Per 70 anni, la penna Cristal originale è stata parte fondante della nostra cultura e ha guadagnato fiducia in tutto il mondo grazie alla sua qualità e design puro e semplice. Con la Cristal RèNew, abbiamo re-immaginato un oggetto essenziale per la nostra vita di tutti i giorni e creato uno strumento di scrittura elegante che sarà un compagno affidabile a scuola, a casa o in ufficio e porterà un sorriso con semplicità nelle giornate di persone in tutto il mondo’’, commenta Gonzalve Bich, CEO di BIC.

ROMA - BIC Cristal, la penna più venduta al mondo, compie 70 anni. La nascita della penna a sfera, ormai compagna fedele della vita quotidiana dei consumatori di tutto il mondo, risale alla fine del 1950. Proprio in quell’anno, il Barone Marcel BICh - torinese di nascita - lanciò la Cristal, la prima penna a sfera di alta qualità e accessibile a tutti. Grazie al suo design semplice e alla facilità d’utilizzo, è da allora diventata parte integrante del nostro patrimonio culturale e della nostra vita di tutti i giorni a casa, a scuola o in ufficio.La storia di BIC comincia dopo la Seconda Guerra Mondiale nei sobborghi di Parigi, dove Marcel Bich cominciò a produrre pezzi di penne stilografiche. Le penne a sfera esistevano già ma erano imprecise. Bich capì il potenziale di questo prodotto ma furono necessari lunghi anni di lavoro per arrivare a sviluppare la penna a sfera ideale. Oggi, a 70 anni dalla sua nascita, la penna a sfera BIC - nonostante sia nella vita di tutti - è universalmente considerata anche un oggetto di design, tanto da essere attualmente esposta in musei prestigiosi come il Museum of Modern Art/Centre George Pompidou a Parigi e il MoMA di New York e da essere fonte di ispirazione per artisti e designer.Negli ultimi 70 anni, la gamma BIC Cristal si è evoluta in più di 60 diversi modelli con 15 colori.L’anniversario viene celebrato con il lancio della nuova BIC Cristal RèNew che nasce dalla crescente attenzione verso la sostenibilità. La nuova BIC Cristal è ricaricabile - la cartuccia al suo interno si può facilmente sostituire grazie ad una levetta situata in fondo al fusto, così da poter riutilizzare la penna riducendo notevolmente gli sprechi - e il tappo è composto per il 96% di plastica riciclata. Al design iconico della Cristal Original è stato aggiunto un fusto in alluminio opaco arricchito con l’incisione del logo BIC. Anche il cappuccio è stato completamente ridisegnato e presenta lo stesso colore grigio metallico del fusto.’’Siamo molto contenti di lanciare questa nuova ed evoluta versione della nostra BIC Cristal. Per 70 anni, la penna Cristal originale è stata parte fondante della nostra cultura e ha guadagnato fiducia in tutto il mondo grazie alla sua qualità e design puro e semplice. Con la Cristal RèNew, abbiamo re-immaginato un oggetto essenziale per la nostra vita di tutti i giorni e creato uno strumento di scrittura elegante che sarà un compagno affidabile a scuola, a casa o in ufficio e porterà un sorriso con semplicità nelle giornate di persone in tutto il mondo’’, commenta Gonzalve Bich, CEO di BIC.