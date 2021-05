Cronaca Palermo

Mamma e figlio investiti da uno scooter elettrico

E' di tre feriti gravi il bilancio di un incidente che si è verificato in via Lanza di Scalea a Palermo. Madre e figlio di 10 anni sono stati investiti da una moto elettrica. La mamma e l'uomo che si trovava sullo scooter elettrico sono stati trasportati nel nosocomio di Villa Sofia. Il bimbo all'ospedale dei bambini. Sono intervenute le ambulanze del 118 per trasportare i feriti in ospedale. I rilievi sull'incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale dell'infortunistica.

