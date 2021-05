Il Napoli vince 2-0 a Firenze, Champions piÃ¹ vicina

Sport Champions League

FIRENZE - Il Napoli risponde alla Juventus ed espugna il Franchi. La squadra di Gattuso batte la Fiorentina 2-0 con la rete di Insigne (56′) e un autogol di Venuti (67′), si porta a 76 punti in classifica e avvicina la qualificazione in Champions League. Poche emozioni nel primo tempo. La formazione azzurra controlla il gioco e il possesso palla e tira quattro volte verso la porta difesa da Terracciano (Dragowski out per noie muscolari). La prima chance si registra al 12′: Osimhen sfonda da sinistra e scarica su Zielinski il cui tiro centrale trova la risposta coi pugni del portiere viola. La Fiorentina però è viva e lo dimostra nella prima mezz’ora: al 13′ Vlahovic va in gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco, poco dopo è Ribery ad affacciarsi pericolosamente dalle parti di Meret con un destro rasoterra facile da controllare. Al 33′ si accende Insigne, ma la sua splendida punizione è fermata dalla traversa. Nella ripresa il Napoli accelera.Tentativo di Politano non a buon fine, poi l’episodio chiave: al 54′ Milenkovic trattiene Rrahmani che cade in area, l’arbitro Abisso concede il rigore col Var. Dagli undici metri Terracciano ipnotizza Insigne che sulla ribattuta firma l’1-0. La risposta viola è affidata a Bonaventura: mancino forte da fuori area ma centrale, Meret blocca. Ogni tentativo degli uomini di Iachini è reso inutile dal 2-0 partenopeo: dopo un altro palo colpito da Insigne al 64′, l’azzurro inventa l’assist poco dopo per Zielinski che dal limite calcia e con la deviazione decisiva di Venuti (autogol) trova la rete che lancia Gattuso. Ora la sfida al Verona all’ultima giornata per conquistare la qualificazione al massimo torneo continentale.

