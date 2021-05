Sport Pallavolo

Avimecc Volley Modica si prepara al grande finale di stagione

L'Avimecc Volley Modica si prepara a vivere un grande finale di stagione con i giovani che si giocheranno i Playoff in Serie C. Una sfida difficile viste le concorrenti ma proprio per questo di prestigio per una squadra giovane che punta a far crescere i ragazzi in vista di un campionato di A3 in prima squadra. In questi anni questi ragazzi hanno respirato l’aria di una grande competizione e hanno avuto la possibilità di crescere vicino ai giocatori della prima squadra. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, una crescita esponenziale che permette loro di misurarsi con realtà che puntano alla promozione e che, sicuramente, daranno il massimo per centrarla. Siamo felicissimi di crescere e di dare tutto per i nostri ragazzi, con una risposta importante da parte loro che hanno dato il massimo dentro e fuori dal campo, in una stagione che ha dovuto fare i conti con la pandemia.Siamo fieri di loro e pronti a sostenerli durante questi playoff. La prima sfida ci vedrà impegnati contro Paomar Siracusa, una formazione incontrata già durante la Regular Season e che conosciamo bene, apprezzandone le qualità, siamo pronti a scendere in campo e a dare il massimo per dimostrare quanto momenti come questi possano ripagare il lavoro e la fatica di un’intera stagione.

