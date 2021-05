Vittoria, possibili disservizi idrici: ecco dove e quando

Attualità Vittoria

La società Enel- Distribuzione, ha comunicato agli uffici di Palazzo Iacono a Vittoria, che nella giornata di lunedì 17 maggio interromperà l’erogazione della corrente elettrica in contrada Canseria- Scianna Caporale, per effettuare dei lavori di manutenzione. A causa di questa interruzione di corrente si potrebbero creare dei disservizi nell’erogazione idrica. Ci scusiamo per i disagi che non sono imputabili all’Ente.

