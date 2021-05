Dieta delle 2 settimane per dimagrire 8 kg: schema menÃ¹

Dieta delle 2 settimane per dimagrire 8 kg: schema menù. La dieta delle 2 settimane (7 giorni da ripetere 2 volte) è una dieta che serve a riattivare il metabolismo. Si tratta di una dieta semplice da seguire ma molto restrittiva, motivo per cui raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia prima di seguirla. Questa dieta è vietata a chi soffre di patologie importanti come il diabete e alle donne in gravidanza. Prima di vedere come funziona la dieta delle 2 settimane elenchiamo alcune regole da seguire per raggiungere l’obiettivo ovvero la perdita di peso di circa 8 kg in 2 settimane: Ecco le regole fondamentali della dieta delle 2 settimane per dimagrire 8 kg:

non deve essere prolungata oltre le due settimane in quanto potrebbe avere effetti collaterali per la salute dell’organismo;

inizio della dieta Lunedì o Mercoledì.

Non scambiare i giorni e non invertire il pranzo con la cena.

Non sostituire gli alimenti con altri a piacimento.