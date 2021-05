Cdp e Acri rinnovano la collaborazione a supporto del territorio

Italia Prestiti

ROMA - Cassa Depositi e Prestiti e Acri - Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa - facendo seguito all’intesa firmata nel 2019, hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa volto a rinnovare la collaborazione estendendola anche alla Fondazione CDP. L’accordo si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Cassa Depositi e Prestiti e le Fondazioni di origine bancaria per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali.Il protocollo definisce la cornice di riferimento nazionale finalizzata alla promozione di specifici accordi territoriali di collaborazione per l’istituzione di punti informativi presso le sedi delle Fondazioni. Inoltre, la collaborazione tra CDP e Acri potrà riguardare iniziative artistico-culturali, progetti nel settore dell’abitare sostenibile per famiglie, studenti e anziani nonchè l’individuazione e il supporto di iniziative congiunte di Venture Capital.Al fine di sviluppare le iniziative e collaborazioni in ambito artistico e culturale, nel rispetto degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030, è prevista la creazione di ’’Sportelli Cultura’’ all’interno degli ’’Spazio CDP’’.Le iniziative previste dall’accordo sono in particolare: la valorizzazione del patrimonio artistico del Gruppo CDP e del territorio di riferimento delle Fondazioni; la valorizzazione del capitale umano; il supporto alle start-up; la promozione dei giovani artisti; i progetti di rigenerazione urbana con infrastrutture a sostegno della qualità del vivere, dei servizi di quartiere e della coesione sociale; la promozione delle eccellenze territoriali, con un focus su innovazione, ricerca e sostenibilità.’’Prosegue e si intensifica la collaborazione tra il mondo delle Fondazioni di origine bancaria e Cassa Depositi e Prestiti - ha dichiarato Francesco Profumo, presidente di Acri -. Le sinergie che si sono attivate sui territori, grazie al primo Protocollo d’intesa sottoscritto alla fine del 2019, hanno dato positivi e diffusi risultati, che ci fanno ben sperare per il futuro, e che sono alla base della volontà di rilanciare e approfondire la collaborazione. Il coinvolgimento della neonata Fondazione CDP darà ulteriore incisività agli interventi in ambito culturale e sociale, campi in cui le Fondazioni sono da sempre molto attive’’.’’La collaborazione con le Fondazioni di origine bancaria per la promozione di iniziative a supporto dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile è sempre più stretta e sinergica’’, ha detto il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini. ’’Ne sono una dimostrazione le aperture degli Spazi CDP all’interno delle sedi delle Fondazioni e le diverse attività e iniziative congiunte a beneficio di imprese ed enti pubblici. L’estensione della partnership a Fondazione CDP, CDP Venture Capital e CDPI Sgr consentirà - ha aggiunto - di ampliare ulteriormente gli ambiti di intervento e di collaborazione, con una ricaduta positiva per tutti gli stakeholder del territorio e per i cittadini’’.’’Il rinnovo della collaborazione con Acri rafforza ulteriormente il legame di Cassa Depositi e Prestiti con il territorio. In questa fase di emergenza, CDP è ancora più impegnata per favorire la ripartenza e sostenere le imprese, le pubbliche amministrazioni e lo sviluppo infrastrutturale.Oggi più che mai, siamo pronti a supportare le economie locali facendo sistema con il tessuto imprenditoriale, il settore bancario e le Fondazioni radicate sul territorio con un’attenzione sempre maggiore allo sviluppo del capitale umano’’, ha sottolineato l’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo.

