Covid Ragusa, 1.532 positivi: morto un uomo di Vittoria

Altro decesso per Covid nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di un uomo di 72 anni di Vittoria. Sale così a 265 il numero dei morti in provincia di Ragusa. Ad annunciarlo è il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 13 maggio. Ecco tutti i dati sulla situazione Covid nel Ragusano. In totale i positivi al Covid sono 1.532 di cui 1.469 in isolamento domiciliare, 55 ricoverati e 8 nella RSA Covid all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ecco i dati dei 56 ricoverati negli ospedali Guzzardi di Vittoria e Giovanni Paolo II di Ragusa. In particolare a Ragusa ci sono 28 nel reparto di Malattie Infettive (25 residenti in provincia e 3 fuori provincia), 13 in area grigia (11 residenti nel territorio di Ragusa e 2 fuori provincia), 11 in Rianimazione (tutti residenti in provincia) e 3 paziente ricoverati in area Covid all’ospedale Guzzardi di Vittoria. I guariti salgono a 9.875.Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 13 maggio Comune per Comune:41 (-2) Acate22 (-1) Chiaramonte Gulfi267 (+1) Comiso7 (-1) Giarratana26 Ispica63 (-1) Modica8 Monterosso63 (-2) Pozzallo309 (-11) Ragusa62 (-1) Santa Croce Camerina74 (+7) Scicli537 (-2) VittoriaEcco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 134.871 tamponi molecolari, 22.330 test sierologici, 342.363 test rapidi per un totale di 499.564.

