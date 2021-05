Salute e benessere Diete

Dieta banana: ecco il metodo Giapponese per dimagrire subito 3 kg Dieta banana: ecco il metodo Giapponese per dimagrire subito 3 kg

Dieta banana: il metodo Giapponese per dimagrire 3 kg subito. La dieta della banana per dimagrire fino a 3 kg in 4 giorni si basa sul Metodo Giapponese. E’ una dieta che arriva direttamente dal Giappone ed è nota con il nome di Mornig Banana Diet. A realizzare la dieta della banana è stato il famoso medico giapponese Fujimoto. Si tratta di un regime alimentare a basso contenuto glicemico che oltre a far dimagrire pare sia un toccasana contro le malattie cardiovascolari.Ma come funziona la dieta della banana e cosa si mangia per dimagrire fino a 3 kg in 4 giorni?Dieta delle banane: le regole da seguireLa regola fondamentale della dieta della banana è cominciare la giornata mangiando una banana.Ma vediamo ora cosa si mangia nel menù della dieta della bananaColazione: mangiare una banana a prima colazione oppure un frullato a base di banana. Alla banana accompagnare the, yogurt, spremuta di arancia, bicchiere di latte o caffèSi può mangiare più di una banana, ma senza esagerare e arrivare al punto di sazietàMangiare solo banane fresche e della giusta maturità, perché quelle acerbe sono indigeste.Dieta della banana: pranzo e cenaIl pranzo e la cena dovrebbe sempre iniziare con una bananaDopo la banana, mangiare normalmente a pranzo e cena. Si può variare ogni giorno frutta, carne, formaggi, legumi, yogurt, spinaci, insalata e via dicendo. Sono banditi del tutto zucchero, pane bianco. Sono permessi ma molto limitatamente pasta, patate, riso e in genere i carboidrati.La cena deve essere consumata entro le 8 di sera, anche se le 18.00 sarebbe l’orario miglioreNon ci sono limiti su quanto mangiare e cosa (ovviamente tra i cibi permessi), basta che il dolce non venga ripetuto in entrambi i pasti.Mangiare sino a che non si è soddisfatti ma mai pieniDieta della banana: regoleBere tanta acqua, almeno due litri al giorno. Bere solo acqua a temperatura ambiente. Bere sorseggiando senza eccedere nella quantitàMasticare bene la banana e gli altri alimentiL’esercizio fisico non è necessario, ma camminare ogni giorno è consigliatoGli snack pomeridiani sono ammessi: biscottini o altro intorno alle 15:00, ma non sono ammessi gelati, ciambelle o crostini. Se si preferisce il salato si può mangiare del pop cornSe si ha fame dopo la cena si può anche occasionalmente mangiare un pezzo di frutta fresca, ma senza che diventi un’abitudine. Infine è fondamentale dormire bene e quindi andare a letto presto.

Dieta banana: il metodo Giapponese per dimagrire 3 kg subito. La dieta della banana per dimagrire fino a 3 kg in 4 giorni si basa sul Metodo Giapponese. E’ una dieta che arriva direttamente dal Giappone ed è nota con il nome di Mornig Banana Diet. A realizzare la dieta della banana è stato il famoso medico giapponese Fujimoto. Si tratta di un regime alimentare a basso contenuto glicemico che oltre a far dimagrire pare sia un toccasana contro le malattie cardiovascolari.

Ma come funziona la dieta della banana e cosa si mangia per dimagrire fino a 3 kg in 4 giorni?

Dieta delle banane: le regole da seguire

La regola fondamentale della dieta della banana è cominciare la giornata mangiando una banana. Ma vediamo ora cosa si mangia nel menù della dieta della banana

Colazione: mangiare una banana a prima colazione oppure un frullato a base di banana. Alla banana accompagnare the, yogurt, spremuta di arancia, bicchiere di latte o caffè

Si può mangiare più di una banana, ma senza esagerare e arrivare al punto di sazietà

Mangiare solo banane fresche e della giusta maturità, perché quelle acerbe sono indigeste.

Dieta della banana: pranzo e cena

Il pranzo e la cena dovrebbe sempre iniziare con una banana

Dopo la banana, mangiare normalmente a pranzo e cena. Si può variare ogni giorno frutta, carne, formaggi, legumi, yogurt, spinaci, insalata e via dicendo. Sono banditi del tutto zucchero, pane bianco. Sono permessi ma molto limitatamente pasta, patate, riso e in genere i carboidrati. La cena deve essere consumata entro le 8 di sera, anche se le 18.00 sarebbe l’orario migliore

Non ci sono limiti su quanto mangiare e cosa (ovviamente tra i cibi permessi), basta che il dolce non venga ripetuto in entrambi i pasti.

Mangiare sino a che non si è soddisfatti ma mai pieni

Dieta della banana: regole

Bere tanta acqua, almeno due litri al giorno. Bere solo acqua a temperatura ambiente. Bere sorseggiando senza eccedere nella quantità

Masticare bene la banana e gli altri alimenti

L’esercizio fisico non è necessario, ma camminare ogni giorno è consigliato

Gli snack pomeridiani sono ammessi: biscottini o altro intorno alle 15:00, ma non sono ammessi gelati, ciambelle o crostini. Se si preferisce il salato si può mangiare del pop corn Se si ha fame dopo la cena si può anche occasionalmente mangiare un pezzo di frutta fresca, ma senza che diventi un’abitudine. Infine è fondamentale dormire bene e quindi andare a letto presto.