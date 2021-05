Italia Covid

Decreto Ristori bis: nuovi contributi a fondo perduto e nuovi bonus. Il decreto Ristori Bis secondo le ultime news prevede nuovi ristori e contributi a fondo perduto per le imprese e Partite Iva e nuovi bonus. Il provvedimento è atteso in Consiglio dei Ministri per giovedì 13 maggio. Il nuovo Decreto Ristori bis conterrà misure per 40 miliardi di euro, a partire dalla nuova tranche di contributi a fondo perduto per le attività economiche che hanno perso almeno il 30% del fatturato a causa del Covid. Previsti anche nuovi bonus e indennizzi per determinate categorie di lavoratori, come gli stagionali del turismo, due nuove mensilità di REM (Reddito di Emergenza) e lo stop per la riscossione fin a fine maggio. Questi ultimi giorni dovrebbero servire a mettere a punto i dettagli delle diverse norme, e a predisporre un nuovo piano di cure gratuite per due anni a chi ha avuto il Covid in forma grave. Vediamo tutto.Ristori nel Sostegni bis: nuovi contributi a fondo perduto e nuovi bonusPer quanto riguarda la norma forse più attesa, i ristori per imprese e Partite IVA, i contributi a fondo perduto andranno a chi ha perso almeno il 30% di fatturato, secondo lo stesso meccanismo già previsto dal precedente decreto Sostegni, con in più la possibilità di scegliere il periodo sul quale valutare il fatturato: l’intero 2020 rispetto al 2019 (con lo stesso criterio del precedente DL Sostegni e l’accredito automatico del medesimo ristoro); dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021 (previa nuova domanda dell’interessato e relativa valutazione dei requisiti). Si attende comunque la norma per conoscere i dettagli ed avere conferma anche delle anticipazioni sul meccanismo di accredito diretto del sostegno economico.