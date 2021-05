Dieta del dottor Nowzaradan, il menÃ¹ per dimagrire 20 kg

Salute e benessere Diete doimagranti

La dieta del dottor Nowozaradan è una dieta low carb che può far dimagrire fino a 20 kg in un mese. La dieta del medico Nowzaradan, medico protagonista del format Vite al limite in onda su Real Time, non è efficace per tutti ed è molto restrittiva.Ma chi è il dottor Nowzaradan?Il dottor Nowzaradan è un medico chirurgo, originario dell’Iran, specializzato in chirurgia bariatrica e bypass grastrico. È diventato popolare grazie al programma Vite al limite, in onda su Real Time, che segue e cerca di curare persone con gravi disturbi dell’alimentazione. Nowzaradan lavora nella clinica dell’obesità di Houston, in Texas. È anche autore di numerose pubblicazioni accademiche sull’obesità e sulla tecnica della laparoscopia. Sono concessi a pranzo o cena, 100 grammi a scelta tra petto di pollo, petto di tacchino, vitello magro, pesce tranne salmone e sardine, fresco e non sottolio, o 75 grammi di bresaola o prosciutto cotto sgrassato o omelette. Sono vietati tutti quegli alimenti che contengono carboidrati come pane, pasta, pizza, patate, riso, carote, zucca, barbabietole, dolci. Via libera a zucchine, broccoli, asparagi, radicchio, insalate, sedano, finocchi, cavolfiori, spinaci, cetrioli, peperoni, funghi, melanzane e germogli di soia.La dieta di Nowzaradan è davvero efficace?Il dottor Nowzaradan ha ideato una dieta estrema per pazienti estremi: alcuni devono perdere in fretta i chili in eccesso perché rischiano la morte. La dieta Nowzaradan si basa su una riduzione importante delle quantità di carboidrati, compresi quelli di origine vegetale, dando spazio ad una maggiore assunzione di proteine. Il regime alimentare prevede due fasi differenti. Una fase iniziale che è intensa in cui perdere peso in modi intensivo e una seconda parte conservativa. La prima regolare è quella di suddividere la giornata in molti piccoli pasti non troppo frequenti.Dieta Nowzaradan menù: ecco come perdere peso velocemente Durante la dieta è fondamentale rinunciare a tutti quegli alimenti che contengono carboidrati, anche verdure come carote, zucca, legumi, porri, carciofi e barbabietole. Le verdure devono essere non amidacee, ad esempio stiamo parlando di zucchine, broccoli, asparagi, radicchio, insalate, sedano, finocchi, cavolfiori, spinaci, cetrioli, peperoni, funghi, melanzane e germogli di soia.Menù della dieta esempio di una giornata tipo:Colazione: yogurt greco scremato bianco, caffè o tè senza zucchero, 200 ml di latte scremato o di soiaSpuntino: scegliere tra cetrioli, un uovo o 50 g di bresaolaPranzo/cena: 100 gr di pollo, tacchino, vitello magro o pesce fresco (salmone escluso). In alternativa 75 gr di prosciutto cotto levando il grasso o bresaola, omlette da 150 gr di albumi, 75 gr di tofu alla piastra. Come contorno per questi piatti si consigliano verdure a scelta condite con aceto di mele o succo di limone. Sono da preferire zucchine, broccoli, radicchio, sedano, cavolfiore, cetriolo, germoglia di soia, funghi, melanzane, peperoni e insalate. Da evitare invece: carote, zucca, legumi, porri, carciofi e barbabietole. Durante la dieta Nowzaradan è consentito bere una tisana non zuccherata al giorno o una tazza di brodo vegetale, carne senza olio e latte senza zucchero ma utilizzando la stevia o la cannella.Dieta Nowzaradan: i consigli per chi vuole perdere peso velocementeSi consiglia, in generale di assumere 1 cucchiaino di olio a pasto e di consumare bevande come multi vitaminici con vitamine A, D ed E e tisane sgonfianti. L'acqua ovviamente non deve mai mancare nelle corrette quantità, si consiglia almeno due litri al giorno. Nei soggetti gravemente in sovrappeso la dieta Nowzaradan consente teoricamente di perdere da 15 a 20 kg in poco tempo, se scrupolosamente seguita, la dieta consente di perdere addirittura 2 kg a settimana.