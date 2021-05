Festa della Mamma, Camilla di Borbone: un hub di sostegno psicologico

Sicilia Festa della Mamma

Festa della Mamma: da Salvamamme e Ordine Costantiniano al via un hub di sostegno psicologico per le mamme. Camilla di Borbone delle Due Sicilie: “un aiuto concreto per il recupero psicofisico delle mamme e donne in difficoltà”.“L’emergenza per il COVID-19 non sia ancora stata superata e che la paura, l’isolamento sociale forzato e il cambiamento del proprio stile di vita abbiano innescato reazioni di stress nelle famiglie e le ansie tipiche dei genitori di non riuscire a proteggere i propri piccoli” con questa motivazione la Principessa Camilla di Borbone, madrina dell’associazione Salvamamme, domani, in occasione della Festa della Mamma, lancerà la nascita di un “Hub di sostegno psicologico per le mamme” volto alla creazione di una community per le donne che “non smettono di amarsi”.Con la pandemia molte donne si sono ritrovate da un giorno all’altro senza lavoro o a dover scegliere, per l’ennesima volta, fra la carriera e l’accudimento dei figli. Alcune di loro si sono ritrovate l’intera famiglia sulle spalle, coadiuvate poco da coniugi o compagni. Per quelle diventate mamme addirittura è stato registrato un aumento del 15% di casi di depressione post partum, questo perché per loro la preoccupazione è stata raddoppiata per via della responsabilità percepita nei confronti del loro bambino. Consapevoli del bisogno di sostegno e di ascolto nei momenti difficili l’Ordine Costantiniano capitanato dal Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie e supportato in maniera energica dalla delegazione Campania guidata dalla Marchesa Federica de Gregorio Cattaneo di Sant’Elia, coinvolgendo l’associazione Salvamamme, che da più di vent’anni si occupa di mamme, donne e famiglie fragili, si è fatto promotore del progetto di un percorso formativo e di assistenza psicologica dedicato a mamme in difficoltà, tenuto in forma di webinar, a cura di Katia Pacelli, psicologa e Direttrice Generale dell’Associazione Salvamamme, assieme a un team di medici, educatori, psicologi e beauty experts, che verterà sui temi della genitorialità ai tempi del Covid affrontando anche nozioni di primo soccorso, e la «cura di sé». Al suo interno infatti, partendo dalla convinzione che la cura del proprio io, non solo interiore, porta le mamme a sviluppare una maggiore autostima, e di conseguenza anche una maggiore apertura nei confronti del proprio bambino, verrà creata una Community per le mamme e donne che “si amano” con un grande spazio anche al tema della cura di sé, discusso nella maniera più ampia anche in un open talk con l’intervento della Dott.ssa Elena Aceto di Capriglia, farmacista e Presidente Medspa, a cui fa capo Miamo durante il quale le mamme avranno la possibilità di chiedere consigli. Partner dell’iniziativa sarà anche il noto brand, che ha sviluppato una piattaforma dedicata al progetto, si farà promotore della raccolta delle adesioni per la partecipazione al webinar mettendo in contatto con gli organizzatori le persone interessate a creare la community, donerà all’associazione presieduta da Grazia Passeri 150 kit da inserire nelle Valigie di Salvataggio destinate alle donne vittime di violenza e, per ogni prodotto venduto sul sito www.miamo.com nel periodo dal 9 al 31 maggio 2021, 1€ a sostegno dell’Ordine Costantiniano e Salvamamme.