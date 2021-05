Attualità Poste Italiane

Ufficio Postale Modica Alta: la soluzione per evitare lunghe file Ufficio Postale Modica Alta: la soluzione per evitare lunghe file

Sindaco di Modica Ignazio Abbate ha scritto al Direttore Provinciale di Poste italiane chiedendo di predisporre l’apertura di un altro sportello, specie in prossimità di scadenze per il pagamento di bollettini o il ritiro delle pensioni, per evitare lunghe file all’esterno dell’ufficio postale di Modica Alta, al fine di evitare forti disagi soprattutto ai cittadini anziani. Ho anche raccolto le lamentele di numerosi cittadini – ha dichiarato il Sindaco - per la poca funzionalità del banco posta, che spesso costringe l’utente ad attese lunghissime per eseguire determinate operazioni. “Sono certo, nell’ottica di una reciproca collaborazione, come già avvenuta in passato, che il Direttore riuscirà anche stavolta a garantire gli interventi richiesti nell’arco di pochi giorni”.