Ragusa Territorio, Raffaele Schembari nuovo segretario. Il Movimento celebra 10 anni di attività. In concomitanza con i dieci anni di attività, il Movimento Territorio rinnova i suoi vertici cittadini ed elegge Raffaele Schembari, medico ospedaliero, tra i suoi fondatori, segretario cittadino. Schembari subentra a Michele Tasca eletto presidente, con un coordinamento ampliato a 20 componenti e un ufficio di segreteria ristretto di cui faranno parte lo stesso Michele Tasca, come Presidente, il segretario Raffele Schembari, e i componenti Emanuele Distefano (vicesegretario), Andrea Battaglia, Giuseppe Renna, Elisa Marino e Angelo La Porta. Tutto si è svolto nel corso di un’assemblea cittadina in videoconferenza, con la partecipazione del presidente provinciale, Pierenzo Muraglie di Ispica, Filippo Frasca da Santa Croce Camerina, e, per la ricorrenza dei 10 anni dalla fondazione, anche dell’on.le Nello Dipasquale, padre fondatore del Movimento e punto di riferimento politico. L’assemblea cittadina di Territorio è stata qualificata e arricchita dalla partecipazione del segretario cittadino del Partito Democratico, Peppe Calabrese, che ha voluto portare il saluto suo e quello istituzionale del partito alla compagine politica che ha definito, assieme all’on.le Dipasquale, l’alleato più importante del PD in sede locale. Il neo segretario cittadino non ha saputo nascondere una certa emozione che ha giudicato pari a quella di dieci anni prima, quando si trovò fra quelli a battezzare Territorio, nato come entità prettamente locale ma che è stato anche alla ribalta regionale con un suo gruppo all’Assemblea Regionale Siciliana. Un Movimento che ha avuto grandi affermazioni, uno dei pochi a sopravvivere ai cambiamenti della politica, un gruppo di uomini e donne che si sono distinti per la globalità, l’unità di intenti e la convinta disinteressata partecipazione.Un compito per il quale ringrazia con tutto il cuore, un compito importante che deve concretizzare e sintetizzare l’esperienza di tutti, accumulata nel corso degli anni. E Schembari conclude “serve cambiare il sentiment di una città, un territorio che ha voglia di cambiare e di crescere, con un movimento che vuole essere punto di riferimento del futuro di Ragusa”. Da parte sua il segretario uscente Michele Tasca ha voluto sottolineare quello che si connfigura come il tema centrale dell’assemblea: il Movimento Territorio deve aver degli obiettivi importanti, ha sentito l’esigenza di sottoporre alla valutazione all’approvazione degli iscritti quello che non deve ritenersi un cambio ai vertici, non un cambio della gestione politica ma un rafforzamento di una azione, di un gioco di squadra. Una strategia per affrontare adeguamente le prossime sfide elettorali, con un gruppo ampliato, rafforzato. All’assemblea in videoconferenza sono intervenuti Pierenzo Muraglie che ha esaltato il grande lavoro e l’impegno degli iscritti nei vari comuni, di questa che si conferma come la realtà civica più forte e consolidata della provincia, un gruppo che sta crescendo, ricco di contenuti e di qualità; Filippo Frasca “il Movimento, ormai, svolge un ruolo da protagonista in tutte le realtà dove è presente, dove molti mettono a disposizione l’esperienza politica e di amministrazione”; il vice segretario Emanuele Distefano che ha voluto esternare le sensazioni e le emozioni degli anni passati, sempre caratterizzati da obiettivi ambiziosi;il presidente uscente di Territorio Ragusa, Andrea Battaglia,”riconoscimento e ringraziamento per il grande lavoro svolto da Michele Tasca che ora mette la sua grande esperienza politica e il bagaglio di attività per il movimento a disposizione di tutti, ricoprendo la carica prestigiosa di Presidente. E per concludere il commento di Nello Dipasquale “da dieci anni Territorio è un punto di riferimento preciso e insostituibile per la nostra terra, sono onorato dell’attenzione che Territorio mi riserva, dove c’è Territorio ci sarò sempre pure io”. (da.di.)