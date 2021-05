Messina, 3 volte al pronto soccorso per mal di testa: muore a 30 anni

Cronaca Inchiesta

Tragedia a Messina per la morte di una donna di 30 anni, Jenny Silvestro. La giovane è giunta in pronto soccorso in tarda mattinata accusando mal di testa e vomito, ma poche ore dopo la situazione è drammaticamente peggiorata e intorno alle 16 è avvenuto il decesso. La 30enne già il giorno prima del decesso si era recata in ospedale in preda ad un forte mal di testa e vomito. I medici le avevano somministrato un analgesico, ma il malessere non passava e, nonostante avesse fatto rientro a casa, i dolori erano diventati insopportabili, così aveva deciso di ritornare in ospedale. L’esame, cui era stata sottoposta, aveva escluso complicazioni. I sospetti erano ricaduti su una cervicalgia. Da qui, il suo secondo rientro a casa, dove la giovane aveva trascorso la notte. L’indomani il malessere era persistente e forte tanto da indurla a recarsi nuovamente in ospedale, questa volta al pronto soccorso del P.O. Piemonte dove però la giovane è deceduta.I familiari hanno sporto denuncia. Sul caso indaga la procura. La 30enne, era sposata e mamma di un bimbo di 5 anni.