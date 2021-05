Sport MotoGp

Miller batte Bagnaia e Morbidelli, suo il Gp di Spagna Miller batte Bagnaia e Morbidelli, suo il Gp di Spagna

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Jack Miller ha trionfato nel Gran Premio di Spagna di MotoGP, vincendo la seconda gara in carriera nella classe regina dopo Assen 2016. Il pilota australiano ha conquistato il successo in solitaria, precedendo l’altra Ducati del compagno di squadra Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli su Yamaha. Appena fuori dal podio il giapponese Takaaki Nakagami, quarto con la sua Honda davanti alla Suzuki dello spagnolo Joan Mir e all’Aprilia dell’altro iberico Aleix Espargaro. Gara difficile per Marc Marquez e Valentino Rossi: lo spagnolo della Honda si è difeso come ha potuto, chiudendo in nona posizione. Soltanto 17° l’italiano della Yamaha Petronas, ancora una volta fuori dai punti.Male anche il francese della Yamaha Fabio Quartararo, che ha condotto per metà gara prima di accusare un improvviso calo di prestazione e concludere tredicesimo.