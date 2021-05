Attualità Ministero della Salute

82 nuovi positivi in provincia di Ragusa: bollettino 2 maggio

Covid, altri 82 nuovi positivi in 24 ore in provincia di Ragusa. La curva dei contagi da coronavirus continua a salire. Lo si evince dai dati del Ministero della salute di oggi 2 maggio 2021. Gli 82 nuovi positivi nel Ragusano fanno parte dei 772 nuovi positivi in Sicilia. I nuovi positivi si aggiungono ai 1.617 positivi annunciati stamattina dal Bollettino dell’Asp di Ragusa. I dati Covid registrati nelle ultime settimane nel territorio ibleo sono preoccupanti e nonostante ciò in molti continuano a fare feste e festini. In questa fase invece bisognerebbe invece evitare assembramenti nell’attesa che tutti si sottopongano al vaccino Covid.