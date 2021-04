Attualità Emergenza coronavirus

Covid Ragusa, 95 positivi su 647 tamponi: e non c'è niente da ridere Covid Ragusa, 95 positivi su 647 tamponi: e non c'è niente da ridere

95 positivi su 647 tamponi processati in provincia di Ragusa. E’ il dato pubblicato ieri sera dal direttore generale dell’Asp di Ragusa Angelo Aliquò sul suo profilo facebook. “Si scherza, un momento, solo un momento. E sembra – scrive Aliquò - che non ci si possa permettere neanche questo. Perché poi ti arriva un aggiornamento delle ore 22.30 e ti viene da piangere: N. 95 positivi su n. 647 tamponi processati. E oltre 60 ricoverati per Covid. E non c’è niente da ridere”. Un breve post per ribadire che l’emergenza per il virus Covid non è finita e che bisogna continuare a tenere l’attenzione alta rispettando le regole per evitare il peggio. Noi abbiamo voluto condividere la riflessione postata ieri sera su facebook dal direttore generale dell’Asp Angelo Aliquò per evidenziare che la situazione dell’emergenza Covid 19 in provincia di Ragusa non è per niente positiva.In questi ultimi giorni, infatti, continuano a salire i positivi al Covid 19 sia nel capoluogo ibleo che a Vittoria e Comiso. Il totale dei contagiati nel Ragusano (ieri 1.533) registrato nelle ultime settimane deve essere preso in considerazione da tutti in quanto potrebbe portare ad una eventuale zona rossa per alcuni Comuni.