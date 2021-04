Economia Il caso Sicilia

Focus Sicilia, dop e Igp incontrano il futuro: anche cioccolato Modica. Interessante FOCUS su giovani imprese, nuovi stili di consumo, transizione green, consorzi di tutela, digitale, distribuzione e istituzioni sul tema "Dalla produzione al consumo, la sfida dell'agroalimentare verso la transizione ecologica", organizzato da Fondazione Qualivita, Origin Italia in collaborazione con McDonald's , interesserà tre regioni italiane Sicilia, Emilia-Romagna e Veneto e prevede un evento conclusivo a Milano il prossimo 20 maggio. Il Webinar dedicato alla Sicilia, in programma per lunedì 3 maggio alle ore 11, parte dall'assunto che oggi l'agroalimentare è al centro di un grande progetto di innovazione e transizione ecologica, che coinvolge tutta la filiera: le imprese e i rappresentanti del settore, i consumatori e i cittadini chiamati a modelli di consumo sostenibile.Il caso Sicilia, con al centro dell'attenzione l'Arancia Rossa di Sicilia IGP, il Ficodindia dell'Etna DOP, la Carota Novella di Ispica IGP e il Cioccolato di Modica IGP, con lo scopo di promuovere un confronto tra tutti gli anelli della filiera e in particolare con i giovani – nuovi cittadini e futuri consumatori su modelli di produzione, distribuzione e consumo sostenibili. Per la filiera produttiva del Cioccolato di Modica IGP, sono previsti gli interventi di Nino Scivoletto, Direttore del Consorzio di Tutela, Stefano Imperatori, Dirigente del Poligrafico dello Stato e Marilena Migliore, Studentessa dell' Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica.L'incontro, moderato dal giornalista Nino Amadore ,Il Sole 24 Ore, sarà introdotto da Mauro Rosati – Direttore di Fondazione Qualivita e prevede l'intervento di Cosimo Fanzi , che presenterà i risultati di una ricerca, condotta da AstraRicerche, sulle aspettative e i comportamenti delle giovani generazioni nei confronti della transizione ecologica.Previsti gli interventi conclusivi di Mario Federico, McDonald's Italia, Cesare Baldrighi, Origin Italia, Toni Scilla, Assessore Regionale Agricoltura e di Gian Marco Centinaio, Sottosegretario Ministero Politiche Agricole.