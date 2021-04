Attualità Vaccino Covid

Ragusa, Firrincieli: improponibile il sito dell'ex ospedale Civile Ragusa, Firrincieli: improponibile il sito dell'ex ospedale Civile

Ragusa, Firrincieli M5: bene nuova soluzione hub vaccinale. Improponibile il sito dell’ex Ospedale Civile. Ancora reazioni positive alla notizia che il Comune di Ragusa, d’accordo con l’Azienda Sanitaria Provinciale, sia sulla strada giusta per trovare un nuovo sito per un hub vaccinale (l’ex facoltà di medicina dell’area Asi di contrada Mugno) che dia migliori garanzie per l’utenza rispetto a quello dell’ex ospedale Civile. A dirsi soddisfatto il capogruppo 5 stelle Sergio Firrincieli che però non risparmia l’irona sul sindaco Cassì che “a quanto pare, con il tepore primaverile, si sarebbe destato. E, finalmente, dopo che gliel’abbiamo detto in tutte le salse, dopo i sopralluoghi da noi effettuati, dopo che per primi abbiamo evidenziato la questione, il primo cittadino si pone il problema e sottolinea di avere individuato i locali dell’ex facoltà di Medicina, nella zona Asi, come potenziale nuovo Hub vaccinale al posto dell’improponibile sito dell’ex ospedale Civile”.Poi l’esponente pentastellato commenta “meglio tardi che mai perché l’unica cosa che ci interessa è che si possa garantire alla cittadinanza un servizio migliore. Certo, abbiamo perso tempo prezioso, in quanto sin da subito abbiamo sostenuto che quella location del Civile non andasse bene. E, però, per fortuna ci si è ravveduti e adesso si punta a trovare una nuova soluzione. Il M5s, presente in città e tra i cittadini, ha cercato, nell’immediato, di interpretare il sentiment popolare, rendendosi conto che l’organizzazione logistica, con gli anziani costretti ad attendere al sole o al freddo e al gelo, non era la migliore in contrapposizione con quanto allora dichiarato dal sindaco in occasione del nostro accorato intervento in Consiglio. Quindi, ben venga se, così come annunciato dal sindaco, sarà compiuta una scelta differente”.Dopo aver recriminato che “certo, onestà intellettuale imporrebbe che il sindaco riconoscesse al M5s, forza di opposizione, il ruolo importante svolto in questa vicenda” Firrincieli conclude “ma tant’è, ci accontentiamo del cambiamento annunciato, anche senza riconoscimenti, seppur con la soddisfazione di avere reso un servizio importante alla cittadinanza. Con l’auspicio che si possa arrivare il prima possibile a chiudere la partita e che l’attuale Hub possa essere trasferito altrove, in locali più adatti e adeguati ad accogliere tutti i cittadini che ancora devono sottoporsi alla vaccinazione”. (da.di.)