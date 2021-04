Recovery Plan per la San Giovanni al Prato Bugilfezza

Economia Lavori pubblici

La S.Giovanni al Prato – Bugilfezza a Modica nel Recovery Plan. Accogliamo con grande soddisfazione l’inserimento di un’opera di straordinaria importanza nell’elenco del Recovery Plan, stilato dal Libero Consorzio di Ragusa, quale è l’ammodernamento della SP94 “S.Giovanni al Prato – Bugilfezza”. Le sue caratteristiche, la pubblica utilità e l’importo superiore ai 10 milioni di euro, 15 milioni per l’esattezza, sono risultate compatibili con i requisiti richiesti per far parte di questo elenco. La strada in questione parte dall’incrocio tra la SS115 e la Crocevia Cava Ispica e arriva direttamente presso lo svincolo autostradale che sorgerà lungo la SS194. Una via alternativa che avrà la funzione di smaltire il carico sull’asse viario del Polocommerciale e consentire così in tempi rapidi l’attraversamento del territorio sia in direzione mare che in direzione Ispica.“Parliamo di un vecchio progetto che era stato proposto al CAS, da realizzare con i ribassi dei fondi autostradali, mai concretizzati. Recentemente abbiamo concordato con il Libero Consorzio la possibilità di inserire un’opera tanto strategica e poterla supportare anche nelle fasi successive da relazioni che ne giustifichino il finanziamento, perché l’opera ha due requisiti importanti: la strategicità e l’ammontare dei lavori superiore alla soglia minima dei 10 milioni. Abbiamo voluto conservare la riqualificazione di immobili di nostra proprietà, inseriti nel piano triennale delle Opere Pubbliche, nel Piano che invieremo nelle prossime settimane al Ministero per quanto riguarda la rigenerazione urbana dove i requisiti essenziali sono la proprietà comunale degli edifici il cui importo complessivo non deve essere superiore ai 10 milioni di euro.E’ al vaglio, inoltre, la possibilità di ristrutturare i palazzi storici della Città che sono in possesso di una progettazione adeguata e che sono inseriti nel Piano Triennale”.