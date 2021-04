Come perdere 5 kg in 7 giorni con la dieta del minestrone

Salute e benessere Diete

La dieta del minestrone è la dieta più amata dalle donne perché facile da seguire. La dieta a base di minestrone permette di perdere fino a 5 kg in soli 7 giorni. Ecco come funziona la cosiddetta dieta del minestrone! La dieta del minestrone è una dieta a base di verdure che sembra essere molto efficace ed ha una durata di solo una settimana per le seguenti ragioni: è ipoproteica e non è equilibrata. Difatti, oltre ad essere ridotto il grasso corporeo, perdono anche la robustezza i muscoli del corpo.Come perdere 5 kg in 7 giorni con la dieta di minestronePerdere chili in una settimana è possibile, purché vengano rispettate delle regole. Questa dieta di verdure, infatti, può provocare mal di testa e una diuresi abbondante, specialmente i primi giorni. Dal momento in cui svolge un’azione non solo dimagrante, ma anche disintossicante, è consigliato, come per ogni tipo di alimentazione, l’assunzione di almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno.Il minestrone va preparato con verdura fresca e, se possibile, di stagione. Bisogna variare ogni giorno, in modo tale da ingerire più verdura possibile accompagnata gli ultimi 2 giorni da una bistecca alla griglia o del pesce al vapore. La colazione e la merenda per la dieta di una settimana devono essere costituite da un solo caffè o un succo di frutta sugar free o del tè. Inoltre, è consigliato abbinare l’alimentazione ad un’attività fisica leggera, come una corsa mattutina o un giro in bicicletta. Non bisogna fare troppo sforzo fisico, perché l’organismo attraversa un momento importante con l’eliminazione delle tossine e delle sostanze nocive. Difatti, viene consigliato di iniziare la dieta del minestrone durante il weekend, quando si è liberi dagli impegni.La dieta del minestrone funziona?Prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta è assolutamente doveroso contattare il proprio medico di fiducia. In ogni caso, se seguirete questo regime alimentare per una settimana perderete ogni giorno poco meno di un chilo, aumentando l’apporto di acqua e fibre e dunque riducendo il senso di sazietà. Il vero vantaggio di questa dieta, però, è il suo essere detox: quando si riprende a mangiare come sempre, infatti, sicuramente riprenderemo qualche chilo, ma avremo disintossicato il corpo e con un’attenta alimentazione potremmo cercare di rimanere in forma.