Bollette acqua Scicli, richiesta ricalcolo: scarica modulo PDF

Economia Avviso

L’ufficio tributi del Comune di Scicli comunica che è possibile richiedere la verifica della lettura del contatore idrico, e il ricalcolo della fattura del canone dell’acqua. In questi giorni sono state recapitate le bollette ai contribuenti. Qualora si ravvisino incongruità rispetto ai consumi reali è possibile compilare il modulo allegato al presente comunicato per chiedere una verifica. L’istanza, allegando la foto del contatore, va presentata al protocollo anche a mezzo mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.scicli.rg.it. Ad ogni buon fine, per chiarimenti si può telefonare allo 0932-839206 o mandare una mail a tributi@comune.scicli.rg.it.Si ricorda inoltre che i contribuenti possono effettuare l’autolettura del contatore nel mese di giugno e dicembre e comunicarla all’ufficio nelle modalità anzidette. SCARICA IN FONDO IL MODULO IN PDF