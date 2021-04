Attualità Asp Ragusa

Virus Covid in aumento a Ragusa, Vittoria, Comiso e Modica

Positivi ancora in aumento nel Ragusano. In particolare preoccupano i dati dei contagiati a Ragusa, Vittoria, Comiso e Modica. Secondo i dati diffusi oggi, 20 aprile, dal bollettino dell’Asp di Ragusa ci sono: 374 positivi a Ragusa, 246 a Vittoria, 177 a Comiso e 126 a Modica. Da giorni in questi Comuni si registrano nuovi casi. In calo invece i positivi a Scicli che dopo la chiusura a zona rossa i positivi sono diminuiti giorno per giono. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei Comune del Ragusano:374 (+3) Ragusa246 (+8) Vittoria177 (-2) Comiso126 Modica117 (-2) Scicli53 (+3) Pozzallo49 (+1) Santa Croce Camerina20 (+1) Ispica17 Acate11 Giarratana5 Chiaramonte Gulfi4 Monterosso Almo