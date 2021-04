Nuovo centro polivalente a Modica FOTO

Attualità Lavori pubblici

Sono terminati i lavori di rifacimento e ristrutturazione dello storico oratorio di Sant’Anna nel quartiere Dente a Modica. In particolare i lavori hanno interessato il rifacimento della pavimentazione per impedire che l’acqua piovana filtrasse nella struttura arrecando danni considerevoli ai locali commerciali sottostanti. Il campetto di calcio è stato dotato di un nuovo manto erboso in materiale sintetico di ultima generazione, sono state sostituite le porte, sono stati creati un nuovo campetto di pallavolo e uno di basket che rendono l’oratorio di Sant’Anna un piccolo centro polivalente. Le opere sono frutto di un cofinanziamento tra il Comune di Modica e i fondi della Democrazia Partecipata. Si ricorda che qualche mese fa erano stati gli stessi cittadini modicani a scegliere, tramite sondaggio online, la realizzazione di quest’opera preferendola ad altre dislocate in differenti zone del territorio modicano.“Siamo estremamente soddisfatti – dichiara il Sindaco di Modica Ignazio Abbate – per la riuscita di questa opera che restituisce, ad un quartiere popoloso come quello del Dente una struttura che rappresenterà una straordinaria valvola di sfogo per i tanti giovani che vi abitano nelle vicinanze. Oltre ai campetti sportivi e al rifacimento della coibentazione della pavimentazione abbiamo rifatto anche gli spogliatoi, compresi di docce e servizi sanitari. Ci auguriamo che non appena la situazione epidemiologica lo permetterà l’oratorio possa tornare a riempirsi di giovani. Nei prossimi giorni consegneremo alla città altre importanti opere sportive”.