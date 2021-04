Vaccino, campagna vaccinale Ragusa: il sÃ¬ di 165 medici di famiglia

Salute e benessere Asp Ragusa

Da oggi parte, anche nella provincia di Ragusa, la campagna vaccinale Sars-Cov-2 con i Medici di famiglia. Hanno aderito alla campagna 165 medici su 241. Un numero significativo che potrebbe anche aumentare in un successivo momento. I Medici di Medicina Generale hanno dato la loro disponibilità per le vaccinazioni nei propri studi, al domicilio del paziente e nelle sedi vaccinali aziendali. I Medici di Medicina Generale vaccineranno i soggetti con età superiore a 80 anni; soggetti con disabilità grave e soggetti estremamente vulnerabili. I MMG si approvvigioneranno delle dosi di vaccino nella Farmacia ospedaliera dell’Asp. Il vaccino che verrà somministrato è il Moderna. Si tratta di un vaccino basato sull’mRNA come Pfizer.Ogni fiala contiene 10 dosi da inoculare. Il richiamo avviene dopo 28 giorni dalla prima dose.