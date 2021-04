Attualità Università

Consiglio amministrazione Consorzio Universitario Ragusa: si riunisce martedì Consiglio amministrazione Consorzio Universitario Ragusa: si riunisce martedì

Il consiglio di amministrazione del Consorzio universitario della provincia di Ragusa è stato convocato dal presidente, Pinuccio Lavima, per martedì 20 aprile alle 16,30 nella sede dell’ex distretto a Ragusa Ibla. L’incontro si terrà in presenza. All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente, una serie di adempimenti statutari oltre all’avvio del confronto sulle iniziative che il cda sta già pianificando da qualche tempo. “Dopo la visita proficua dei giorni scorsi da parte del rettore dell’Università di Catania, il prof. Francesco Priolo, accompagnato dal direttore amministrativo, l’on. Giovanni La Via, e dopo avere preso atto della disponibilità manifestata dall’Ateneo catanese in sede di incontro, tenutosi a palazzo dell’Aquila, con il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì – dice il presidente del consorzio, Lavima – ritengo sia opportuno accelerare i tempi per pianificare nel dettaglio tutte le ipotesi messe in campo.Mi piace sottolineare come l’intero consiglio di amministrazione sia impegnato a dare concretezza a questo percorso con iniziative legate alle richieste provenienti dal territorio. Richieste che ci vedono tutti impegnati e su cui stiamo lavorando già da qualche settimana”. Pinuccio Lavima – Presidente Consorzio universitario della provincia di Ragusa