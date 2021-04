Cronaca Vigili del Fuoco

Forte vento in provincia di Ragusa: 50 interventi vigili del fuoco FOTO

Diversi gli interventi effettuati ieri nel Ragusano dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa a causa del forte vento. In totale sono stati 50 gli interventi a cui hanno lavorato anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Modica, Vittoria e Santa Croce. Gli interventi hanno interessato alberi, insegne pubblicitarie, pali illuminazione pubblica e pali telecom divelti dal forte vento. Sempre ieri i vigili del fuoco sono intervenuti sulla ss514 per il ribaltamento su di un fianco di un container trasportato da un autocarro. Il Personale Vigilfuoco con l’utilizzo dell’autogrù, nonostante il forte vento ha sollevato il containar rimettendolo sull’autocarro. La strada ha subito dei rallentamenti. Sul posto anche la Polstrada di Ragusa.Alle ore 18.00 circa squadra VVF di Vittoria è intervenuta in Piazza Fonte Diana a Comiso per la caduta dell’orologio del palazzo comunale.