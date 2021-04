Nuova organizzazione al Cimitero di Comiso

Attualità Comune di Comiso

Non solo a novembre. Nuova organizzazione e programmazione delle manutenzioni al Cimitero di Comiso. Dichiarazioni dell’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria. “E’ importante per questa amministrazione, mantenere sempre alto il decoro dell’estrema dimora – dichiara l’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria - . I cittadini devono avere la possibilità, tutto l’anno, di andare ad onorare i propri cari estinti in un luogo di culto che abbia tutti i requisiti adatti ad una comunità civile. Infatti – ancora l’assessore- la costante attività di diserbo e cura del verde ha portato oggi ad avere nel nostro cimitero ottime condizioni di decoro, viali sempre ben diserbati e spazzati non solo nei periodi di particolari festività. L’attuale organizzazione e programmazione ci permette di dare alla città il giusto valore che merita. Un tale contesto di interventi continui e costanti, ci permette inoltre di affrontare con più rapidità l’insorgere di eventuali, purtroppo sempre possibili, criticità.L’auspicio comunque – conclude Biagio Vittoria – resta sempre quello che i cittadini considerino un bene di loro proprietà ogni spazio o struttura pubblica, e ne abbiano cura e rispetto”.