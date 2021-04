Covid Ragusa, 1.126 positivi: morta una donna di Scicli

Attualità Asp Ragusa

I positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa, oggi 15 aprile, sono in totale 1.126 di cui 1.055 in isolamento domiciliare, 59 ricoverati e 12 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono questi i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa. Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 15 aprile dei Comuni iblei:16 Acate5 (-1) Chiaramonte Gulfi162 (+1) Comiso11 Giarratana14 (+4)Ispica113 (+2) Modica1 Monterosso36 (+1) Pozzallo311 (+6) Ragusa42 (+1) Santa Croce Camerina140 (+1) Scicli201 (+3) VittoriaIn aumento anche il numero dei guariti che sale a 8.731 e anche il numero dei decessi che sale a 231. Un decesso è avvenuto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II. Si tratta di una donna di Scicli. Ecco i dati dei 59 ricoverati tra l’ospedale di Ragusa e quello di Vittoria: 55 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 28 nel reparto di Malattie Infettive (26 residenti in provincia e 2 fuori provincia), 14 in area grigia (13 residenti in provincia di Ragusa e 1 fuori provincia), 13 in Rianimazione (tutti residenti in provincia) e 4 in area Covid (residente in provincia) all’ospedale Guzzardi di Vittoria.Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 116.826 tamponi molecolari, 22.329 test sierologici, 291.124 test rapidi per un totale di 430.318.