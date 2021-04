Meteo, Protezione Civile allerta gialla in Sicilia

Sicilia Meteo

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia un’allerta meteo gialla in tutta l’isola. In particolare la Protezione Civile annuncia: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi da deboli a moderati, specie sui settori nord-orientali. I venti saranno tendenti a localmente forti sud-orientali sui settori meridionali. I mari sempre dalla previsione della Protezione Civile della Sicilia sono: molto mosso lo Ionio settore est, con moto ondoso in attenuazione; tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia.