Vaccino AstraZeneca senza prenotazioni a Palermo

"Se vogliamo lasciarci alle spalle prima possibile la pandemia dobbiamo premere ancora di più l'acceleratore sulle vaccinazioni, usando tutti gli strumenti disponibili, quindi tutti i vaccini che abbiamo". Lo dichiara Renato Costa, commissario straordinario all'emergenza sanitaria nella città metropolitana di Palermo, dopo il lancio del weekend di vaccinazioni straordinarie con AstraZeneca. Venerdì, sabato e domenica, dalle 8 alle 22, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca, il vaccino del quale al momento c'è il maggior numero di dosi disponibili. Potranno farlo i cittadini tra i 60 e i 79 anni. "Il siero di AstraZeneca è stato travolto dagli allarmi per i casi di trombosi - continua Costa -. Va sottolineato, però, che si tratta di effetti estremamente rari di questo vaccino.Inoltre, ogni persona che vorrà vaccinarsi all'open day sarà comunque sottoposta a un'attenta valutazione medica prima dell'immunizzazione, in modo da capire se ci controindicazioni in base a particolari problemi di salute". "L'Agenzia europea del farmaco - spiega il commissario per l'emergenza Covid a Palermo - ha individuato e analizzato 86 casi di trombosi su 25 milioni di vaccinati con AstraZeneca. Episodi rarissimi, che portano ancora ritenere che i benefici del vaccino superino abbondantemente i pericoli, considerando quanto è invece più alto il rischio di contrarre il virus, espandere i contagi sul territorio e, di conseguenza, anche i casi gravi di infezione. Non possiamo permettercelo, visto il livello di pressione sulle strutture sanitarie.È il momento di avere fiducia e fare ancora di più. L'unione, stavolta più che mai, può fare davvero la forza".