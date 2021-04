Dimagrire 5 kg in pochi giorni con la dieta Australiana: menÃ¹

Salute e benessere Diete

Dimagrire 5 kg in pochi giorni con la dieta Australiana. La dieta Australiana per dimagrire 5 kg in pochi giorni prevede uno schema alimentare ricco. La dieta australiana o meglio nota come dieta Fodmap vanta anche dei fondamenti scientifici che sono stati delineati da un’equipe di studiosi della Monash University di Victoria (Australia). Il gruppo in questione ha portato avanti uno studio, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Gastroenterology, durante il quale è stata monitorata la situazione di 30 pazienti affetti da sindrome dell’intestino irritabile e quella di 8 soggetti sani. I partecipanti sono stati assegnati in maniera casuale a due gruppi, uno dei quali è stato trattato con dieta a basso contenuto di FODMAP. A un follow up di 21 giorni, è stato possibile notare un miglioramento dei sintomi della sindrome dell’intestino irritabile, soprattutto per quanto riguarda il gonfiore e gli episodi di dolore addominale.Per quanto riguarda gli alimenti vietati e ammessi, ricordiamo che, durante il periodo di eliminazione, è opportuno diminuire l’apporto di frutti come le mele, le pere, le pesche, le susine. Tra le verdure a cui fare attenzione troviamo la cipolla, l’aglio, la barbabietola e il cavolo. Da evitare sono anche i latticini. Gli alimenti che si possono consumare senza problemi comprendono invece le mandorle – ricche di un antiossidante portentoso come la vitamina E – le zucchine, i pomodori, le carote, i fagioli. Via libera anche al pesce e ai formaggi/prodotti caseari a basso contenuto di lattosio. La dieta FODMAP deve essere seguita con l’aiuto di un nutrizionista specializzato (il fai da te può essere solo pericoloso) e dopo aver consultato il proprio medico curante.Dimagrire in pochi giorni con la dieta Australiana: cosa mangiare per dimagrire in un esempio di menù settimanale.La colazione nei vari giorni può essere fate con uno di questi menùUn bicchiere di latte di soia senza zuccheri aggiunti e 3 cucchiai di fiocchi di avena o uno yogurt greco magro da 125 grammi e 3 cucchiai di fiocchi di avena. In alternativa mezzo bicchiere di succo di arancia senza zucchero, 2 fette di pane tipo PEMA tostate (pane di segale) con 1 cucchiaino di burro di arachidi.Spuntino o merenda, ecco le alternative:100 grammi di frutti rossi o arancia o due mandarini o una pera o una pesca o ananas + 10 mandorle o in alternativa uno yogurt magro da 125 grammi con 3 noci.Dimagrire in pochi giorni con la dieta Australiana in pochi giorniLUNEDI’Pranzo: 300g di funghi saltati in padella, 50g di robiola o 100 gr. di fiocchi di latte, una fetta di pane di segale e una pera da 130 grammi.Cena: Una bistecchina di manzo alla griglia da 150 grammi, insalata a volontà con 1 cucchiaino d’olio e aceto di mele e una fetta di pane di segale.MARTEDI’Pranzo: minestrone di verdure con un cucchiaino di olio a crudo, una fetta di pane di segale e 100g petto di tacchino, insalata mista a volontà con cucchiaino d’olio e aceto di mele.Cena: Un etto di salmone affumicato, 150g di insalata mista con un pomodoro e un cucchiaino d’olio, 1 fetta di pane di segale.MERCOLEDI’Pranzo: Insalata mista con tonno al naturale scatola grande, aceto e un cucchiaino di olio e una pera o due mandarini.Cena: hamburger di vitello o tacchino da massimo 150 grammi con un cucchiaino di senape, insalata mista a volontà con un cucchiaino di olio e cinque olive nere, un cubetto di cioccolato extra fondente da 5 grammi.GIOVEDI’Pranzo: petto di pollo grigliato, insalata di rucola o radicchio a volontà con un cucchiaino di olio.Cena:150 grammi di merluzzo o pesce spada al cartoccio o al sale, con due etti di pomodoro in insalata con un cucchiaino di olio e origano, una fetta di pane di segale.VENERDI’Pranzo: Due uova all’occhio di bue con peperonata (150 gr. di peperoni, mezza cipolla, due cucchiai di passata di pomodoro, basilico, un cucchiaino di olio), una fetta di pane di segale.Cena:150 grammi di bresaola, insalata di spinaci e nocciole (200 grammi di spinaci, un cucchiaio di olio, una manciata di nocciole tritate), una fetta di pane di segale.SABATOPranzo: 200 gr. di asparagi lessi con un cucchiaino di burro (10 gr), una fettina di maiale di maiale magro da 150 gr e due mandarini o una pera o una mela.Cena: Insalata mista, 60 grammi di feta, due mandarini e una fetta di pane.