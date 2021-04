Cronaca Ultima ora

Incidente mortale tra Chiaramonte Gulfi: un morto Incidente mortale tra Chiaramonte Gulfi: un morto

Incidente mortale sulla strada provinciale 3 Acate-Chiaramonte Gulfi, in prossimità di Roccazzo, nel Ragusano. La vittima è il conducente di una Fiat Panda che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con una Ford Kuga. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Due persone sono rimaste ferite nello scontro, si tratta del conducente della Ford Kuga e di un passeggero della Panda che sono stati trasferiti dal personale del 118 in ospedale a Vittoria per le cure mediche del caso.