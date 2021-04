Olesya non Ã¨ Denise Pipitone: la notizia a Chi l'ha visto?

Sicilia Rai Tre

"Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise. Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti". La notizia è stata data ieri sera durante la trsmissione in onda su Rai Tre Chi l'ha visto?.dall'avvocato della mamma di Denise, Giacomo Frazzitta."Si è preferito accelerare i tempi di verifica - prosegue l'avvocato Frazzitta - seguendo i contatti in via privata con l'avvocato di Olesya, poiché una eventuale rogatoria con la Russia avrebbe comportato tempi più lunghi ed, invece, si reputava necessario conoscere almeno il dato preliminare del gruppo sanguigno, prima possibile, per poi meglio approfondire la vicenda".