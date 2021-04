Hub vaccinazione ex ospedale Civile: caricati per errore 300 utenti in piÃ¹

Attualità Asp Ragusa

Oggi la programmazione dei vaccini all’hub dell’ex ospedale Civile di Ragusa ha registrato inconvenienti a causa dell’alto numero di persone che si sono presentate, in quanto invitate, per la vaccinazione. Dovevano essere circa 500 i vaccini da inoculare, purtroppo, a causa di un errore che si è verificato nella piattaforma delle prenotazioni, le persone che si sono presentate sono state più di 800. Alcune di queste provenivano, addirittura, da altre province della Sicilia. La Direzione Generale preso atto del disagio causato agli utenti esprime rammarico per quanto accaduto e ha raccomandato agli uffici preposti di vigilare affinché tali inconvenienti non si ripetano più.Tuttavia, pur nelle condizioni di disagio, si è ha avuto l’effetto positivo di inoculare 300 dosi di vaccini in più.