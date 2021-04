Attualità Dati Covid

10 morti per Covid in 7 giorni in provincia di Ragusa 10 morti per Covid in 7 giorni in provincia di Ragusa

Dieci morti per Covid in sette giorni in provincia di Ragusa. I decessi sono avvenuti tutti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dal 30 marzo al 6 aprile. In particolare i dieci morti tutti di età superiore ai 72 anni e con altre patologie che hanno probabilmente influito con il decesso sono: 4 di Ragusa, 2 di Comiso, 1 di Acate, 1 di Modica, 1 di Monterosso e 1 di Vittoria. I decessi sono aumentati nel Ragusano così come sono aumentati i positivi che nell’ultima settimana sono passati da 805 a 980 (dato ultimo di ieri 6 aprile) ovvero sono stati registrati 175 nuovi positivi. La situazione preoccupa soprattutto in alcuni Comuni Iblei come Ragusa che ha 261 positivi, Scicli che ha 169 positivi, Comiso che ha 127 positivi, Vittoria che ha 122 positivi ed in ultimo Modica che ha 79 positivi (dati raddoppiati in soli 7 giorni). Da oggi, 7 aprile, molti studenti sono tornati a scuola, anche nei Comuni zona rossa come Scicli, e questo preoccupa tanto considerato che molti focolai Covid nelle scorse settimane sono scoppiati proprio nelle scuole.E’ successo a Scicli, a Comiso e a Ragusa. Speriamo che l’attenzione nel frattempo sia maggiore e che la storia non si ripeta.