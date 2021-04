Trattore si ribalta a Comiso: muore un 72enne

Cronaca Ultima ora

Incidente mortale oggi, intorno alle ore 12, in contrada Cozzo del Re a Comiso. Un trattore si è ribaltato, probabilmente per lo smottamento di una parte del terreno ed è morto un uomo di 72 anni di Comiso G.O. L’uomo è rimasto intrappolato sotto il mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Dopo l’intervento del medico legale per le procedure di rito i vigili del fuoco hanno provveduto a liberare l’uomo da sotto il mezzo agricolo.