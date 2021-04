Covid e Pasqua, sindaco Modica: abbracci e applausi rubati per il secondo anno

Attualità Pasqua 2021

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in un post pubblicato oggi su facebook corredato da una foto della Pasqua negli anni passati scrive: “Ci staremmo preparando a riempire il centro storico. Ci staremmo preparando ad incontrare gli amici ed i parenti. Ad abbracciarci, a farci gli auguri e ad emozionarci a mezzogiorno per l'incontro in Piazza Monumento. Il volo delle colombe, la musica, gli applausi. Immagini, colori, suoni che per il secondo anno di seguito ci sono stati "rubati".Siamo sicuri che sarà l'ultima volta e che l'anno prossimo torneremo a vivere la Pasqua modicana. E sarà una Resurrezione per tutta la Città.Auguri di una buona Pasqua a tutti voi.