Attualità Coronavirus nel Ragusano

Covid, positivi in aumento a Comiso, Scicli, Vittoria e Modica: i numeri

Sale ancora il numero dei positivi in alcuni Comuni in provincia di Ragusa. In particolare dai dati diffusi oggi, 1 aprile, dal bollettino dell’Asp di Ragusa, emerge un forte aumento di contagi a Comiso, Vittoria, Scicli, Ragusa e Modica. Ecco la situazione nei Comuni in base al numero di contagi al coronavirus:201 (-8) Ragusa195 (+11) Scicli111 (+13) Comiso82 (+15) Vittoria52 (+8) Santa Croce Camerina44 (-1) Acate43 (+5) Modica21 (+3) Pozzallo21 (-2) Ispica10 (+1) Chiaramonte Gulfi2 MonterossoIn provincia di Ragusa sono aumentati anche i decessi. In totale sono 217 con i due decessi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini, un 88enne di Acate e un 82enne di Ragusa, morti entrambi all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.