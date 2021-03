Cronaca Scicli zona rossa

Positivo esce a fare la spesa: supermercato chiuso a Scicli

Positivo al Covid esce tranquillamente a fare la spesa. E’ accaduto in un piccolo supermercato di Scicli, già zona rozza per Covid. La persona positiva al virus è stata subito segnalata dai titolari dell’esercizio commerciale alle Forze dell’Ordine. Il supermercato è stato chiuso per consentire la sanificazione dei locali a scopo precauzionale. L’uomo positivo al Covid è stato sanzionato. Il personale che lavora nel piccolo supermercato è stato sottoposto a tampone. I fatti sono accaduti venerdì scorso ed il piccolo supermercato è stato già riaperto. (Foto repertorio)