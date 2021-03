Maschera di bellezza per il viso: fatte in casa

Rimedi naturali Bellezza viso

Maschera bellezza viso fatta in casa- La pelle del viso è sempre la parte del corpo che rispecchia il benessere di una persona. Per avere una pelle del viso splendida a volte bastano dei rimedi naturali ovvero basta una maschera fatta in casa con ingredienti naturali. Vediamo due esempi di maschera per la bellezza del viso fatte in casa e gli effetti sulla pelle.Maschera bellezza viso fatta in casa purificante con pomodoro e latteLa maschera con pomodoro e latte ha delle proprietà purificanti grazie all'azione acida del pomodoro e al Ph basico del latte. Ecco come si prepara la maschera di bellezza viso purificante. Il consiglio è quello di prendere un piccolo bicchiere e riempirlo con un cucchiaino di latte intero e mezzo cucchiaino di concentrato di pomodoro, amalgamare bene il tutto e poi con una spugnetta pulita (non quella che usi per truccarti) andare a tamponare uniformemente sulla pelle del viso. Questa maschera è pensata per purificare la pelle durante la notte, perciò consigliamo di applicarla e risciacquarla una volta ogni cinque-sei giorni prima di andare a dormire.Maschera bellezza viso fatta in casa con miele e limoneMiele e limone sono due ingredienti che si possono utilizzare come armi naturali contro le impurità del viso. La maschera al miele e limone combatte i punti neri in poche settimane. Consigliamo di miscelare un cucchiaio di miele e un cucchiaino di succo di limone appena spremuto, un paio di volte a settimana. Il tempo di riposo è di appena cinque minuti ma attenzione: è importante, dopo aver applicato la maschera, non esporsi al sole fino al risciacquo. La base acidissima del limone non lascia scampo alle imperfezioni ma, se usata in modo scorretto, rischia di lasciare delle fastidiose macchioline di colore sulla pelle!