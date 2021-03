Rimedi naturali Bellezza viso

Maschera di bellezza per viso ai frutti di bosco. Come Preparare una maschera per il viso ai frutti di bosco per avere una pelle liscia e levigata. La maschera di bellezza per il viso ai frutti di bosco fatta in casa è un rimedio naturale per avere una pelle liscia e levigata. La maschera di bellezza per il viso preparata in casa, e con prodotti naturali, è anche più efficaci e, in più, è economica. Ecco quali ingredienti occorrono e come si prepara la maschera di bellezza per il viso ai frutti di bosco.Maschera di bellezza ai frutti di bosco, ecco gli ingredientiYogurt naturaleFragole di boscoRibesLamponiPer prima cosa prendi 4 o 5 fragole di bosco, una manciata di ribes e una di lamponi, aggiungi un po’ di yogurt magro naturale e, con l’aiuto di un mixer, riduci il tutto in una crema omogenea. A questo punto comincia a stendere la crema sul viso, aiutandoti con un pennello, va benissimo quello che utilizzi per il maquillage. Comincia dalla fronte per poi continuare su tutto il viso e il collo, evitando accuratamente il contorno occhi che è molto delicato. Lascia in posa per una ventina di minuti, restando in una posizione di relax, in modo da favorirne l’assorbimento e, nello stesso tempo, il rilassamento della pelle. Trascorso il tempo necessario, elimina la maschera, aiutandoti con una spugnetta intinta in acqua tiepida. A questo punto passa sulla pelle di viso e collo un batuffolo di ovatta intinto nel tonico. Quest’ultimo è utile perchè elimina tutti i residui della maschera e, inoltre, ristabilisce il ph della pelle. Infine ricordati che dopo la maschera, è molto importante stendere un velo di crema idratante per restituire il giusto grado di idratazione alla pelle.