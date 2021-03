Cronaca Ingv

Forte terremoto di magnitudo 5.6 nell'Adriatico: 8 scosse in un'ora Forte terremoto di magnitudo 5.6 nell'Adriatico: 8 scosse in un'ora

Forti scosse di terremoto sono state registrate nell’Adriatico Centrale oggi pomeriggio dall’Istittuo Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. In totale sono 8 le scosse di terremoto registrate e la più forte di magnitudo 5.6 è stata registrata dall’Ingv alle ore14:47. A queste prima scossa ne sono seguite altre 7 nel giro di un’ora. Il sisma più forte è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Il terremoto si è avvertito con particolare forza in tutta la zona del Gargano e nella provincia di Foggia. Tanto spavento, ma al momento non c'è alcuna segnalazione di danni a persone o cose.