PiÃ¹ in forma e piÃ¹ in salute a Ragusa: corsi fitness gratuiti

Salute e benessere Fitness

Più in forma e più in salute a Ragusa: corsi fitness gratuiti Più in forma e più in salute a Ragusa: corsi fitness gratuiti

Galllery

A Ragusa da giorno 6 aprile si inaugurano le attività all’aria aperta nel parco del club Vitality Ragusa. Le attività sono gratuite per tutti, iscritti e non. Lo slogan dell’iniziativa è: Più in forma, Più in salute, Più Forte…. Allenati all’aria aperta con Vitality. Corsi Fitness Outdoor Gratuiti per tutti. Con la primavera le giornate si allungano e il clima più mite rende possibile e piacevolissimo l’allenamento all’aria aperta, l’unico modo consentito e che garantisce il completo rispetto delle disposizioni di sicurezza anti covid. Purtroppo le palestre e piscine sono chiuse da fine ottobre e questo prolungato periodo di fermo, unito allo stress e le tensioni causate dalla situazione che stiamo vivendo, ha di fatto peggiorato la forma fisica e mentale di tantissime persone.Così abbiamo deciso di adattarci alla nuova situazione e di offrire gratuitamente la possibilità a chiunque volesse di fare attività fisica in maniera sicura, divertente e assistita dai nostri istruttori, sfruttando il nostro ampio e attrezzato parco esterno. L’evento di inaugurazione è suddiviso in 4 giornate. Ogni giornata avrà un tema specifico. Martedì 6 Aprile sarà la giornata dedicata alle attività di dimagrimento, Mercoledì 7 Aprile sarà la giornata dedicata alle attività di tonificazione muscolare. Giovedì 8 Aprile sarà la giornata dedicata alle attività dedicate alla salute e relax. Venerdì 9 Aprile sarà la giornata dedicata alle attività per migliorare la resistenza cardiaca. Da lunedì 12 verranno proposte ogni giorno e a diverse fasce orarie ben 27 ore di lezioni gratuite settimanali.Il programma delle attività si possono consultare sul sito www.vitality.fitness/eventi