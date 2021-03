Ius Soli, Lamorgese: Serve grande condivisione in Parlamento

Italia Governo Draghi

FIRENZE - ’’E’ un argomento sicuramente importante su cui è necessaria una grande condivisione in Parlamento. Sono proposte e norme che vanno valutate in Parlamento’’. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese intervenendo al convegno ’’Pensa 2040: Cultura e cittadinanza attiva come strumento chiave di lotta alla criminalità organizzata’’, al teatro ’’La Pergola’’ di Firenze, a chi le ha chiesto un commento alla proposta rilanciata recentemente dal segretario del Pd, Enrico Letta, di una legge sullo Ius soli.In merito alla gestione dell’immigrazine, ’’sono d’accordo sull’accoglienza diffusa - ha spiegato Lamorgese -. Noi abbiamo preso contatti con l’Anci perchè vengano individuate anche le strutture.Devo dire che non sempre quello che sembra facile poi lo è effettivamente, perchè sul territorio tante volte i sindaci non danno disponibilità, e vorrei anche dire che non c’è differenza di partito’’.