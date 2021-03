Economia Comune di Vittoria

Fondi ex Insicem, a Vittoria riaperti i termini dell'avviso pubblico Fondi ex Insicem, a Vittoria riaperti i termini dell'avviso pubblico

Fondi ex Insicem. Riaperti i termini dell’avviso pubblico. A seguito della Delibera del Commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa dello scorso 17 marzo, con la quale i soggetti sottoscrittori dell’accordo di programma per la ripartizione dei fondi ex Insicem hanno chiesto di utilizzare i fondi destinati alla capitalizzazione delle imprese (misura 5.1) a beneficio della misura riguardante gli interventi in conto interesse (5.2), il Comune di Vittoria riapre i termini dell’avviso pubblico. Il Fondo per interventi in conto interesse riguarderà una platea di imprese più vasta rispetto al precedente avviso, ciò allo scopo di aiutare le imprese in difficoltà per l’emergenza coronavirus 19. L’intervento riguarderà non solo i mutui contratti nell’anno 2020-21, ma anche i mutui già in essere con riferimento al capitale residuo. I Comuni stabiliranno i codici Ateco che serviranno a censire tutte quelle imprese che potranno accedere alla misura.Lo stanziamento complessivo del Libero Consorzio di Ragusa rimane di 2.500.000 euro per tutti i Comuni, ma la somma di 1.431.823,11 euro destinata in precedenza al fondo di rotazione riservato alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese andrà ad aggiungersi a quella di 1.110.508,02 euro assegnata per gli interventi in conto interesse per le piccole e medie imprese. Vittoria dunque, dispone di una dotazione complessiva di quasi 400.000 euro. Il Comune di Vittoria, che annovera nel suo territorio ben 7.963 aziende (secondo comune in provincia per numero di imprese dopo Ragusa) potrà intervenire a favore di quelle imprese che in precedenza non erano state destinatarie del bando. Il bando con la riapertura dei termini verrà pubblicato nei prossimi giorni e istruttoria e assegnazione dei fondi dovranno essere completate entro il prossimo 30 giugno.Il Comune inoltre, dopo il protocollo d'intesa firmato con l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Ragusa, fornirà assistenza gratuita per le contribuzioni sui fondi Ex Insicem. Per ottenere i servizi di consulenza si potrà chiamare il numero telefonico 0932/514357. oppure inviare una email all'indirizzo: sviluppoeconomico@comunevittoria.gov.it “L’allargamento della platea di imprese che potranno accedere a questa misura rappresenta la risposta più efficace che la Pubblica amministrazione e nello specifico, il Comune, può dare a tutte quelle aziende che sono state pesantemente colpite dalla pandemia. Invitiamo le imprese a sfruttare al meglio questa opportunità visto il sostegno riguardante l’abbattimento del tasso di interesse su mutui e/o finanziamenti in essere poiché questo consentirà loro di alleggerire gli oneri finanziari. L’obiettivo è quello di aiutare fattivamente il sistema economico-imprenditoriale vittoriese in questa fase drammatica”, ha commentato la Commissione straordinaria.